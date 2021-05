Virtuele onthulling van gedicht Lionsclub bij Rijzenwiel in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft door middel van een video op Youtube het gedicht ‘Mythe’ van Anne Vegter virtueel onthuld.

De video werd opgenomen bij de plaquette van het gedicht aan het Rijzenwiel in Alblasserdam. Het gedicht verhaalt over de historische plek langs het bijzondere dijklint van de Alblasserwaard. Het brengt de lezer op een plek waar eens het water van de rivier zich in de polder stortte en daar een waterkolk teweegbracht die een wonderlijk diep gat veroorzaakte, een wiel. Een gat zo diep dat men alleen nog aan de rivierzijde een nieuw dijklichaam kon maken. Aan de binnenkant van de bocht van het dijklichaam op de Kinderdijk vindt men zo’n wiel, het Rijzenwiel. Een plek met historie, verhalen en sagen. Een plek, heel gewoon, maar ook heel bijzonder.

Voordat Anne Vegter als dichter debuteerde, schreef ze enkele kinderboeken, zoals ‘De dame en de neushoorn’ en ‘Verse bekken!’. In 1990 publiceerde zij haar eerste gedichtenbundel: ‘Het veerde’. Geheel in de traditie van het kinderboek was ook de dichtbundel voorzien van illustraties. Uit die kinderboeken nam zij de wonderlijke taal mee naar de poëzie, waarmee veelal vreemde en verrassende wendingen worden bereikt.

Behalve kinderboeken schreef Vegter ook verhalen en toneel. De scheidslijnen tussen de verschillende genres houdt zij zo vloeiend mogelijk. In een interview vertelde zij dat zij binnen een bepaalde vorm, of dat nu een kinderboek was of een column of een toneelstuk, zichzelf de maximale vrijheid wilde verschaffen om haar ideeën te laten stromen. Haar gedichten veranderen dan ook soms in proza of sprookjes waarin toneelmatige elementen niet worden geschuwd.

Het gedicht aan het Rijzenwiel is tot stand gekomen met subsidie van de provincie Zuid-Holland en met een co-sponsoring van het ondernemingsfonds OFA. Hiermee laten de ondernemers van dit gebied zien dat ondernemingslust en culturele waarden samen kunnen gaan.