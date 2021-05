Tweedehands boekenwinkeltje in Giessenburg is weer open

GIESSENBURG • Het tweedehands boekenwinkeltje in De Rank aan de Dorpsstraat 5 in Giessenburg is weer elke vrijdagmiddag open van 13.00 tot 18.00 uur.

De coronaregels gelden uiteraard, waardoor niet meer dan twee klanten tegelijk naar binnen mogen. Ook moet er uiteraard een mondkapje gedragen worden.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij de grote collectie tweedehands boeken in De Rank.