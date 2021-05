Kindercoach: ‘Ik geef gepest kind inzicht in wat er gebeurt’

GOUDRIAAN • ‘Laat je niet op je kop zitten’, horen kinderen die gepest worden meestal. Dorien Griffioen merkte dat dit niet altijd een goed advies is. Ze helpt kinderen op een andere manier.

Kinderen die gepest worden, krijgen vaak te horen dat ze assertiever moeten zijn. Het gedrag van pesters verandert daardoor echter niet. Kindercoach Dorien Griffioen uit Goudriaan werkt met een andere aanpak.

Jezelf handhaven

Onlangs startte Dorien met haar praktijk Goud InZicht. Daar coacht ze individuele kinderen en verzorgt ze groepstrainingen. “Het gaat niet alleen over omgaan met pesters”, vertelt ze. “Het is breder, het gaat over jezelf handhaven in een groep. Er is op scholen al veel aandacht besteed aan pesten, maar nog steeds wordt 10 procent van de kinderen gepest. “Ik leer kinderen dat je een situatie niet altijd kunt veranderen, maar jouw reactie op pesten kun je wel zelf bepalen.”

Krachtiger

Eerder verzorgde Dorien trainingen voor schoolklassen en hun leerkracht, gebaseerd op de methode ‘Vriend Vijand’ van doctor Izzy Kalman uit Israël. Kalman is schoolpsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Kern van zijn aanpak is: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dorien legt uit: “In eerste instantie denk je dat dit een slappe reactie is, dat je over je heen laat lopen. Dat is het juist niet. Als je door hebt hoe het werkt, zie je dat je alleen maar krachtiger wordt en dicht bij jezelf kunt blijven, minder afhankelijk van de reactie van anderen. Je bent juist sterker als je jezelf niet uit de tent laat lokken. Het is bijzonder om kinderen daarin te zien groeien.”

Ouders nodig

Na de trainingen van klassen met hun leerkrachten, kiest Dorien nu weer voor coaching van kinderen. “Ik miste de relatie met de kinderen. Vorig jaar in Gouda heb ik een soort weerbaarheidstraining gegeven aan een groepje kinderen. Dat was zo’n succes dat ik besloot daarmee verder te gaan. Het vraagt wel veel van een kind, daarom heb je de ouders erg hard nodig. Om het vol te houden, heeft het kind een supporter nodig die voor begeleiding zorgt. Daarom zijn ouders altijd aanwezig bij de coaching. Bij de groepstrainingen met kinderen hou ik het lijntje met de ouders ook kort.”

Spiegeltje

Binnenkort start Dorien met groepstraining voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6. “Kinderen die gepest worden, snel en vaak betrokken zijn bij conflicten, onvoldoende weerbaar zijn of een kort lontje hebben, zijn geholpen met mijn aanpak. Ik geef ze handvatten waar ze ook in hun latere leven iets mee kunnen. Ik geef kinderen inzicht in wat er gebeurt. Als je tegenover een leider staat, is je automatische reactie complementair; iemand met veel daadkracht ga je automatisch volgen. Maar als de ander heel twijfelachtig vraagt: ‘Wat zullen we doen?’, dan neem je automatisch het voortouw.”

Gedrag kopiëren

Naast het complementair reageren is er een ander mechanisme dat gedrag verklaart: spiegelen. “Door spiegelneuronen in onze hersenen zijn we geneigd gedrag te kopiëren. Als iemand boos tegen je doet, reageer je boos. Een conflict escaleert daardoor al gauw en pestgedrag wordt in stand gehouden. Maar met een vriendelijke, rustige reactie, roep je een vergelijkbare reactie op. Het is vreemd om te gaan schelden op iemand die vriendelijk tegen je doet.”

Grip

In Gouda kreeg Dorien al na drie lessen een mooie reactie van een jongetje. “Hij vertelde me dat er echt iets was veranderd in zijn klas. Hij vertelde trots dat toen hij was gevallen, hij was geholpen door een pester. Ik sprak ook een moeder van een jongen die heel erg gepest werd. Kinderen uit zijn klas pakten bijvoorbeeld zijn gymschoenen af en hielden die vlak voor het begin van de gymles onder de kraan. Die moeder vertelde me: ‘Het is zo’n verschil, mijn zoontje heeft weer grip op de situatie. Hij gaat niet meer naar school met het gevoel: wat zullen ze nu weer met me doen?’ Ze had haar kind zien groeien.”

Aanmelden

De groepstraining in De Multistee in Goudriaan start op donderdag 20 mei (drie bijeenkomsten). Voor individuele begeleiding bezoekt Dorien de kinderen en hun ouders thuis. Aanmelden via de website of Facebook en Instagram. Voor meer informatie: www.goudinzicht.nl