Nog geen duidelijkheid over woningbouw aan zuidrand Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Eind 2020 zou er duidelijkheid zijn over de woningbouw aan de zuidrand van Oud-Alblas, maar die duidelijkheid kan de gemeente Molenlanden nog niet bieden; het gesprek hierover met de provincie Zuid-Holland loopt nog.

Dat meldt het gemeentebestuur in een brief aan de inwoners. ‘Het bedoelde gebied ten zuiden van de Beemdweg West ligt buiten het zogenaamde Bestaand Stads- en Dorpsgezicht. Om hier woningen te bouwen is toestemming nodig van de provincie.’

Het overleg met de provinciale overheid draait om het totaal aantal woningen dat in Molenlanden gebouwd gaat worden. ‘We verwachten dit voorjaar te weten hoeveel we kunnen bouwen. Met de provincie bespreken we of de zuidzijde van Oud-Alblas een goede plek is voor woninguitbreiding. Daarna bespreken we met hen aan welke regels we ons moeten houden.’

Gesprek

Na dit voorjaar krijgen de dorpsbewoners een uitnodiging om in gesprek te gaan met de gemeente. ‘Om te kijken naar uw behoeften, wensen en ideeën voor de woningen en het plangebied.