3 redenen om bedrijfsafval netjes te scheiden

Als bedrijf verzamel je door de maand heen heel wat afval. Denk aan het afval van kantoorpersoneel, afval wat vrijkomt bij het productieproces, enzovoorts. Of wat te denken van een bouwbedrijf? Mogelijk krijg je maandelijks te maken met bouwafval wat moet worden afgevoerd. Er zijn verschillende redenen om het bedrijfsafval netjes te scheiden en vervolgens af te voeren.

In dit artikel zetten we drie van de belangrijkste redenen voor je op een rijtje. Wat doe jij momenteel al op het gebied van afvalscheiding als bedrijf?

1: afvalscheiding is een duurzame oplossing

Duurzaam produceren is steeds belangrijker geworden. Bedrijven zetten onder meer in op het gebruik van groene energie welke zij zelf hebben opgewekt. Ook afval scheiden is een vorm van duurzaam produceren. Het restafval wat vrijkomt in het productieproces kan elders mogelijk nog gebruikt worden in een ander proces. Dit gaat erg lastig, wanneer het afval van de gehele organisatie samengevoegd wordt. Nog beter is het om restafval in het productieproces te voorkomen. Onder meer 3D printen is een techniek die steeds vaker gebruikt wordt om hierin te voorzien.

2: afval scheiden kan een goedkope optie zijn

Voor sommige vormen van afval zal je een container huren. Denk bijvoorbeeld aan bouwafval wat je verwerkt als timmerbedrijf, tuinafval wat je verzamelt als hovenier, enzovoorts. Het loont niet om dit afval per klant naar een afvalbrengstation te vervoeren. In zo’n geval is het scheiden van afval een hele goedkope optie! Het afvoeren van tuinafval is goedkoper dan het afvoeren van sloopafval. Zou je beide combineren, dan heb je één grote container nodig waaraan je beide vormen van afval toe mag voegen. Goedkoper is de optie om twee kleine containers, per type afval, te laten komen. Er zijn verschillende partijen te vinden, waar je een dergelijke container kunt huren.

3: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Enigszins aansluitend op het feit dat afval scheiden duurzaam is, behoort het ook tot de maatschappelijk verantwoorde vormen van ondernemen. Door bedrijfsafval te scheiden hoeft het milieu minder zwaar belast te worden, omdat delen van het afval uit een bedrijf recyclebaar is. Daarbij is het een kleine moeite om medewerkers aan te zetten tot het scheiden van hun afval. Kies bijvoorbeeld voor afvalbakken, die uit drie delen bestaan: papier, plastic en GFT. Op deze manier is het voor collega’s een kleine moeite om hun afval direct in de juiste afvalbak te stoppen. Heb jij dergelijke afvalbakken al op de werkvloer staan? Zowel MKB afval als afval van grote bedrijven moet netjes bij de bron gescheiden worden om duurzaam te ondernemen.