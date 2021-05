4 mei-herdenking in Molenaarsgraaf in kleine kring

MOLENAARSGRAAF • Dinsdagavond zijn in kleine kring de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Naast enkele sprekers, waren er de gebruikelijke twee minuten stilte en een kranslegging.

Tijdens de herdenking werd er gesproken door Carla-Lyndis de Ruiter-Murphy, voorzitter van de Oranjevereniging. Zij ging in op het thema van dit jaar: Waar staan we nu en hoe vrij zijn we in 2021?

Teunis Jacob Slob, wethouder van de gemeente Molenlanden, benadrukte het belang om te blijven herdenken, omdat er steeds minder mensen zijn die de oorlog hebben meegemaakt. “Vrijheid is voor ons vanzelfsprekend, maar vrijheid is nooit af. Vrijheid brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.”

Kees Boender, directeur van CBS de Bron uit Molenaarsgraaf, sprak over de opdracht die we allen hebben om te blijven herdenken. Hij legde hierbij de link naar de jeugd en hoe zij kunnen worden betrokken bij deze herdenking. Dit gebeurt nu al, doordat leerlingen van CBS de Bron ieder jaar de oorlogsgraven schoonmaken en de tuin van de oorlogsgraven verzorgen.

Tot slot sprak Jan Boele, voorzitter van stichting oorlogsmonument. Hij bracht het moment van de onthulling van het oorlogsmonument in Brandwijk in herinnering. Op het moment van de onthulling in 2017 scheen de zon en kort daarna begon het kortstondig hard te regenen. “Alsof er van boven werd gehuild om de gevallenen in de tweede Wereldoorlog.” Een soortgelijk scenario herhaalde zich gisteren, met een flinke regenbui tijdens de twee minuten stilte en de kranslegging.

Aan de herdenking werkten verder de plaatselijke fanfare en de brandweer mee, evenals OBS de Stapsteen. De organisatie was in handen van de Oranjevereniging.