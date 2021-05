Molenlanden verbetert digitaal meldpunt verkeersonveilige situaties

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft haar website iets veranderd, waardoor meldingen van verkeersonveilige situaties gemakkelijker gedaan kunnen worden.

“We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze inwoners”, legt het gemeentebestuur van Molenlanden uit in een raadsinformatiebrief. “Daarbij hebben we als visie dat we zoveel mogelijk één ingang willen bieden en niet verschillende loketten of knoppen voor specifieke vraagstukken. We willen een wildgroei voorkomen.”

Er is dan ook voor gekozen om geen nieuwe knop te maken voor meldingen van verkeersonveilige situaties, maar de meldingen te laten verlopen via het al ingerichte Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). Wel is de tekst op de homepage bij de knop MOR aangepast, zodat meteen duidelijk is dat onveilige verkeerssituaties hier gemeld kunnen worden.

Het college vervolgt: “We hebben overwogen om aan de voorkant, voor inwoners, meer categorieën uit te vragen als zij een melding doen. Daar zit een nadeel aan. Bij een zeer uitgebreide en specifieke vragenlijst vrezen wij dat mensen afhaken én wij alsnog niet de juiste informatie hebben ontvangen of dat de melding verkeerd terecht komt. De belangrijkste informatie is wat er aan de hand is en waar het is, eventueel aangevuld met een foto en contactgegevens.”

Om de goede informatie boven tafel te krijgen is het belangrijker om in gesprek te komen met de melder. Dat doet de gemeente bij voorkeur door binnen drie werkdagen contact op te nemen met de melder en in gesprek te gaan over aard en oorzaak van de melding, maar ook over mogelijke oplossingen. “Onze keuze is dan ook om de melding eenvoudig te houden en niet te fijnmazig te maken. Daarmee bieden we gemak voor onze inwoners.”