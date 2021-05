About Health and Food biedt gratis massages aan in landelijke campagne

ARKEL • About Health and Food, gevestigd aan de Vlietskade 7004 in Arkel, doet mee aan een grote landelijke campagne om de gezondheidsvoordelen van een massage onder de aandacht te brengen.

In samenwerking met masseurs in heel Nederland is mei tot Massagemaand benoemd. Elke week in mei wordt er een gratis massage gegeven aan iemand die dat ontzettend goed kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zorgpersoneel, ondernemers en mensen die het (financieel) moeilijk hebben door corona. Op deze manier dragen masseurs bij aan meer positiviteit en ontspanning in Nederland.

Covid-19 heeft gezorgd (en zorgt nog steeds) voor veel onzekerheid en spanning bij veel mensen. Dit in combinatie met het werken vanuit huis, vaak niet meer mogen sporten en het missen van de nodige ontspanningsmomenten heeft ertoe geleid dat de fysieke en mentale klachten fors zijn toegenomen het afgelopen jaar.

De massagebranche draagt bij aan het sociaal maatschappelijk functioneren en bij deze klachten kan een massage uitstekend helpen! Een massage is een gezonde en hygiënische manier om het lichaam te stimuleren en om spanning los te laten. Ook is het bewezen effectief tegen stressgerelateerde klachten en verbetert een massage het immuunsysteem. Om het massagevak in het zonlicht te zetten is daarom de landelijke massagecampagne #masserendoenwesamen in het leven. Voor meer informatie: www.abouthealthandfood.nl.

Iemand aanmelden voor een massage kan door een mailtje te sturen naar abouthealthandfood@gmail.com.