Fröhlich in 4 mei-toespraak: ‘Vrijheid is kwetsbaar, dat is dit jaar opnieuw duidelijk geworden’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft in zijn 4 mei-toespraak parallellen getrokken tussen de oorlog en de huidige coronapandemie. “We staan stil bij het verleden, maar ook en vooral bij de toekomst. Want we weten het nu, de vrijheid is nooit vanzelfsprekend.”

De vergelijking gaat overigens mank, vindt Fröhlich. “Ja, mensen worden ziek, mensen overlijden zelfs, verliezen hun baan. Bedrijven gaan failliet, het is crisis. Maar het is onvergelijkbaar met de gruwelijkheden en de alleverscheurende onmenselijkheid van oorlog.”

Avondklok

“Je kunt de avondklok van de afgelopen maanden, waarbij je toch de beschikking had over Netflix en je eten kon laten thuisbezorgen, echt niet vergelijken met het onderduiken op de zolder van vreemden. Met het op transport worden gesteld naar een concentratiekamp, of de angst om op straat te worden opgepakt.”

“Vrijheid is kwetsbaar”, zei Sjors Fröhlich in zijn onlinetoespraak. “Dat wisten we al, maar dat is dit jaar opnieuw duidelijk geworden. Wat recht overeind blijft, is de vrijheid van meningsuiting. En dat is nu het enorme verschil tussen deze crisis en een bezetting of een oorlog en het zet ook direct elke vergelijking in perspectief.”