Geslaagde aftrap van fietsactie Doortrappen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op vrijdag 30 april organiseerden GIGA Molenlanden in samenwerking met ROV Zuid-Holland de fietstraining Doortrappen. Op een parkeerterrein in Bleskensgraaf kregen senioren voorlichting hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Ook stapten ze op de fiets om een behendigheidsparcours af te leggen. De aftrap was een groot succes.

In Nederland gebeuren er steeds meer fietsongelukken. Van alle verkeersslachtoffers is een derde een fietser. Met Doortrappen wil ROV Zuid-Holland dat senioren veilig en fit blijven fietsen.

In kleine groepjes gaven fietsdocent Petra de Jong en beweegcoach Stan de Groot gerichte voorlichting aan de deelnemers van Doortrappen. Ze gaven antwoord op vragen, zoals hoe stap je veilig op? Hoe kun je het beste remmen? Staat het zadel goed?

Negen enthousiaste deelnemers deden mee. De een wat voorzichtig en de ander wat meer ontspannen stapten ze op de fiets. “We hadden ruim de tijd om iedereen goed aandacht te geven en we konden goed afstand houden van elkaar”, vertelt Stan.

Aanrader

Fietsen is gezond voor lichaam en geest vindt Kees van de Stelt, een van de deelnemers. Hij rijdt één jaar op een elektrische fiets, naar alle tevredenheid. “Maar het is net als met autorijden. Soms sluipt er een bepaalde gewoonte in die misschien niet helemaal veilig is. Deze training is erg zinvol. Je moet het fietsen een beetje bijhouden.”

Sjanie Zwijnenberg is minder ervaren en op haar elektrische fiets nog vrij angstig. “Ik ben eens aangereden en ik vind het tegenwoordig zo druk in het verkeer. Tijdens Doortrappen heb ik geleerd om tijdens het fietsen goed om me heen te blijven kijken. Ook hebben we geoefend met op een juiste manier opstappen. Ik vind het super en ik ben blij dat de training fysiek is en niet online. Ik raad dit iedereen aan.”

Op woensdagmiddag 26 mei organiseert GIGA Molenlanden een volgende trainingsdag in Hoornaar. Voor gratis deelname of meer informatie kan contact worden opgenomen via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.