Online training ‘Gezond eten, bewegen en leven’ in Molenlanden

MOLENLANDEN • Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen vanaf vrijdag 21 mei deelnemen aan de online-training ‘Gezond eten, bewegen en leven’.

In acht weken wordt gewerkt aan een vitaler leven, onder begeleiding van een ervaren diëtist en vitaliteitscoach. De training bestaat uit acht online bijeenkomsten op de vrijdagochtend van 09.00 tot 10.45 uur. Deelname is gratis.

Steuntje in de rug

Sinds 2019 geeft Bewegen Werkt de training ‘Gezond eten, bewegen en leven’ in de gemeente Molenlanden. ‘In deze training werken we samen met een diëtist. Ook maken we kennis met GIGA Molenlanden, de beweegcoaches van de gemeente’, aldus Hanneke van den Boogaard, projectleider en vitaliteitscoach vanuit Bewegen Werkt.

‘Het zetten van de stap naar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk’, vervolgt Hanneke. ‘Juist in deze tijd, is het extra belangrijk aan je gezondheid te werken. Het valt niet altijd mee om dat alleen te doen. Eerdere trainingen laten zien dat werken aan gezondheid in groepsverband deelnemers een positieve boost geeft. Wie dit wil doen is van harte welkom.’

Online programma

‘Omdat we nu niet fysiek bij elkaar kunnen komen vanwege de maatregelen rondom corona, bieden we de training nu online aan’, vervolgt Hanneke. ‘We geven informatie, tips, adviezen en (beweeg)oefeningen waar je thuis mee aan de slag kunt. Ook ontvangen deelnemers een aantal extra’s: een persoonlijk voedingsconsult, een één op éen coaching-sessie en een beweegadvies op maat. We zetten digitale middelen in om als groep met elkaar verbonden te blijven, ook tussen de bijeenkomsten door.’

Inwoners van de gemeente Molenlanden, die een eerste stap willen zetten richting een gezondere leefstijl, kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 18 mei a.s. Hanneke: ‘Er kunnen verschillende redenen zijn om mee te doen. Zoals het krijgen van tips om opnieuw in beweging te komen, gezonder te eten en gewichtsverlies. Of gewoonweg de steun en gezelligheid van een groep bij het behalen van je gezondheidsdoelen. Natuurlijk mag de motivatie niet ontbreken om écht iets aan je leefstijl te willen veranderen.’

De training begint op vrijdag 21 mei en loopt door tot 9 juli. Voor meer informatie of aanmelden: Hanneke van den Boogaard via hanneke.vandenboogaard@bewegenwerkt.nl of 06-11039296.