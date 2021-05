‘By the Creek’ viert eerste lustrum met tweedaags festival op Middelwaard in Vianen

By The Creek 2019 Vol2

VIANEN • Op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 keert By the Creek terug naar recreatiegebied Middelwaard in Vianen. Het Utrechtse elektronisch muziekfestival pakt groots uit om haar 5-jarig jubileum te vieren en breidt uit naar twee dagen. Onder het motto van ‘Life is Better By the Creek’ zal het terrein weer onderdeel zijn van twee dagen vol muzikale diversiteit en creativiteit. De voorverkoop start binnenkort via: www.bythecreekfestival.com/tickets.

Voorgaande edities van By The Creek vonden plaats in juli, maar dit jaar wijkt de organisatie uit naar het derde weekend van september. De complete line-up is hier te vinden.

Met vijf muzikale area’s verdeeld over idyllisch gelegen stages, maar met ook genoeg ruimte om heerlijk achterover te leunen op de oevers van The Creek, kunnen bezoekers de drukte van de stad achter zich laten en samen het betere leven in dansen.

Artiesten

Verwacht wederom de beste house en techno acts en bekende R&B en hiphop namen. De artiesten, waaronder headliners Ronnie Flex & Deuxperience (Live), Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), Benny Rodrigues b2b Michel de Hey en Britse techno DJ Paula Temple, zullen dit jaar te bewonderen zijn op het festival. Andere headliners zijn onder meer Boef, Kevin, Freddy Moreira, Fiesta Macumba Soundsystem, Dr. Rubinstein, Kobosil, 999999999 (Live), Viper Diva, Folamour, ANOTR b2b Luuk van Dijk en De Sluwe Vos.

Hostingpartijen

Het diverse aanbod komt voort uit de combinatie van uiteenlopende stijlen van de betrokken hostingpartijen. De Utrechtse club BASIS neemt een stage voor zijn rekening met harde rauwe techno. Zeezout ontvangt al jaren vele house legendes en bouwt al vanaf de eerste By The Creek editie aan een indrukwekkende line-up voor hun stage.

Vunzige Deuntjes host zoals ieder jaar de meeste tropische stage met een fijne mix van R&B en hiphop. Nachtcollege zorgt voor een extra dosis house. Op de zaterdag brengt debutant No Diggity de bezoekers terug naar de 90’s & 00’s met hiphop, r&b en hitjes en nieuwkomer Fiesta Macumba is er speciaal voor de Latin Sound lovers op de zondag.

By The Creek

Recreatieterrein Middelwaard Vianen, Utrecht

18 september 12.00 tot 23.00 uur

19 september 13.00 tot 23.00 uur

Ticket pagina: www.bythecreekfestival.com/tickets