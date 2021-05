Gratis bewegen voor 60-plussers in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zwembad de Dompelaar organiseert dit seizoen wederom SeniorFit60+. Een beweegprogramma voor ouderen dat gratis wordt aangeboden.

“Heb je nog niet eerder meegedaan, dan is dit je kans. Als supporter van het Sportakkoord van gemeente Molenlanden vinden we het belangrijk dat jong en oud genoeg beweegt. Daarom willen we bewegen buiten de verenigingen om stimuleren door dit programma gratis aan te bieden. Dit is mogelijk door donatie en sponsoring”, zegt Corrie de Kluijver van de Vrienden van de Dompelaar.

Het zijn vier ochtenden apart van elkaar te volgen. Het programma begint om 10.00 uur met koffie/thee, waarna aansluitend een beweegles op het droge van GIGA Molenlanden en vervolgens een beweegles in het water met een instructeur van Optisport. Er komen geen zwemkwaliteiten aan te pas, dus iedereen kan meedoen. De data zijn: 27 mei, 17 juni, 15 juli en 12 augustus.

Speciaal voor SeniorFit wordt het zwemwater verwarmd tot 25 graden. Ook is er een zogenaamde luie trap, wat het in- en uit het water gaan gemakkelijk maakt. “En als dat nog niet genoeg is; iedere deelnemer krijgt een mooi aandenken (vraag naar de voorwaarden) aan het einde van de vier ochtenden omdat we dit jaar ons 50-jarig jubileum vieren!”, besluit het bestuurslid van de Vrienden.

Snel inschrijven is noodzakelijk, want het aantal deelnemers is wegens coronamaatregelen beperkt. Aanmelden kan via mail: stan@negen.nl of telefonisch bij Hennie Kortleve via telefoonnummer 0184-661684.