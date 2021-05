Bistro Bientje gaat open in Ameide: ‘Klaar voor onze droom met hobbels op de weg’

AMEIDE • De terrassen mogen na maanden weer open en ook in Ameide worden de stoelen en tafels als een speer buiten gezet. Voor de familie Van Veen was het vorige week vrijdag extra speciaal. Zij gooiden voor het eerst de deuren open van hun nieuwe horecazaak. Maar een onderneming starten middenin een pandemie, dat maakt het hen niet makkelijk.

Het lintje wordt juichend doorgeknipt door Sander en Sabine van Veen. Een droom van het getrouwde stel en jeugdliefden. “Toch wel enorm spannend maar fantastisch dat we eindelijk open zijn!”, zegt Sander. “We wachten al zo lang.”

Het stel begon anderhalf jaar geleden aan het plan voor de horecazaak Bistro Bientje. “Toen was corona helemaal nog geen issue”, zegt Sander. “We hebben hier hard voor gewerkt.” Na de openingsdatum drie keer te moeten verzetten, is het gelukt. Met een paar hobbels op de weg.

De ruimte voor het restaurant was gekocht en de contracten van hun oude banen liepen af. Net toen het op financieel gebied was geregeld bij de bank, kwam de klap. De eerste lockdown. “De bank zei: helaas. Het gaat niet door. Het was heel wrang”, zegt Sander. “Daardoor heb ik een tijdje in de WW-uitkering gezeten. We moesten heel creatief zijn en hebben veel meer zelf gedaan om geld te besparen.”

“Ook krijg je als startende onderneming zonder geschiedenis geen steunpakket van de overheid. Dat was jammer dat we nergens op konden terugvallen.”

“Aan de andere kant gaf het alle rust en extra tijd voor de inrichting”, zegt hij. “Ook kunnen we nu gedoseerd starten. Door de beperkingen mag alleen het terras open. We kunnen daardoor wennen aan de horeca omdat we nog onervaren zijn. Tijdens de opening kregen we veel positieve reacties en dat geeft voldoening. Daar gaat het om.”

“Eerst wilden we wachten tot na de crisis. Maar wij zijn er klaar voor en de mensen willen zo graag weer naar horeca toe, dus wij dachten: we gaan ervoor.

Het stel is al samen sinds hun 14e en willen al lang iets samen beginnen. Juist daarom denken zij goed samen te werken. “We zijn goed op elkaar ingespeeld. Een halve blik is al genoeg.”

Sander staat ondertussen in de keuken en verheugt zich erop om de allereerste gasten te verwelkomen. Hij wordt door Sabine geroepen die druk bezig is met de voorbereidingen. De eerste gasten komen al over een half uurtje! “Erg leuk en toch ook wel enorm spannend!”