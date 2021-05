Huis-aan-Huis inzameling Sam’s Kledingactie in Molenlanden

REGIO • Op dinsdag 11 mei organiseert Sam’s Kledingactie een huis-aan-huis inzameling in de gemeente Molenlanden. Medewerkers rijden op deze dag door de dorpen Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Giessenburg, Streefkerk en Groot-Ammers.

Kleding die vóór 10.00 uur, in een gesloten plastic zak, aan de straat is gezet wordt dan opgehaald. Door zoveel mogelijk kleding voor het goede doel in te zamelen, kunnen veel mensen bereikt worden en een leefbare wereld gecreëerd worden voor iedereen.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is al meer dan 50 jaar één van de grootste, charitatieve kledinginzamelaars in Nederland.Zij zamelen op verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen in via kledingcontainers, kleding inleverpunten-aan-huis (depot’s) en tijdens de Kledingacties in voor- en najaar. Daarnaast houden wij jaarlijks een aantal huis-aan-huis-acties.

De chauffeurs halen de ingezamelde kleding op en kunnen zich legitimeren als vervoerders voor Sam’s. De ingezamelde kleding wordt verzameld in een centraal magazijn in Leek. Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze sorteren de kleding op soort, maat en kwaliteit.

Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat onder andere naar projecten van Cordaid in binnen- en buitenland.