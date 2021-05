Bouw koopwoningen Doetse Vliet III gestart in Giessenburg

GIESSENBURG • Wethouder Arco Bikker heeft op donderdag 29 april in het bijzijn van ThuisinBouwen te Meerkerk, Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. te Langerak en de CPO vereniging Doetse Vliet de eerste paal geslagen voor de bouw twaalf woningen in Doetse Vliet III in Giessenburg.

Deze woningen zijn ontworpen door Van der Padt & Partners Architecten te Giessenburg. Hiermee is de realisatie van de eerste bouwvlek, die is aangewezen voor koopwoningen op deze locatie, gestart.

Wethouder Bikker: “Als alles loopt volgens planning, verwachten we dat ThuisinBouwen in de loop van het voorjaar 2022 dit mooie project aan de CPO-vereniging Doetse Vliet zal kunnen opleveren, zodat de nieuwe bewoners kunnen gaan genieten van deze unieke plek in Molenlanden.”

Dit project is onderdeel van de ontwikkeling van in totaal 31 woningen in Doetse Vliet. Naast dit project zijn vijf bouwkavels verkocht waarvan de start ook binnenkort plaatsvindt. Later dit jaar is het voornemen om de laatste bouwvlek uit te geven aan woningcorporatie Kleurrijk Wonen voor de bouw van circa zes levensloopbestendige sociale huurwoningen.