Vanaf 1 mei zomerdienstregeling bij Riveer

GORINCHEM/REGIO • Vanaf mei start het toeristische seizoen bij Riveer. Dit betekent dat we vanaf 1 mei in de weekenden weer doorvaren naar Slot Loevestein en Fort Vuren - ondanks dat het kasteel nog gesloten is. Ook gaan alle verbindingen weer op zondag varen.

Naast het veer Brakel zullen ook het autoveer tussen Aalst en Veen en de voet- en fietsveren rondom Gorinchem weer op zondag varen. In de maanden mei en juni is er in de weekenden een vaste veerverbinding naar Slot Loevestein en Fort Vuren. Voor deze verbinding zijn geen losse tickets verkrijgbaar, maar koop je altijd een dagkaart.

De eerste afvaart van Gorinchem naar de toeristische trekpleisters Loevestein en Vuren met het reguliere veer is altijd om 12.15 uur. Om toch eerder over water naar Loevestein te gaan, vaart Riveer echter om 09.55 uur vanuit Gorinchem een rechtstreekse vaste rit met de watertaxi.

Met het watertaxi-actie ticket dat je vooraf koopt kun je ‘s middags met het reguliere veer terug. Hierdoor hoeven wij niet onnodig met twee schepen naar Loevestein te varen. Reserveren kan vooraf via de Watertaxi-telefoon 0183-659314. Dit kan tot 23.00 uur de avond van tevoren.

Op doordeweekse dagen is er nog geen reguliere verbinding naar Slot Loevestein en Fort Vuren. Dit is alleen zo in de maanden juli en augustus. Buiten de reguliere vaartijden kun je altijd met de watertaxi gaan. Op die momenten geldt de Watertaxi-actie naar Loevestein tussen 10.00 en 17.00 uur.