Rabobank en Kinderdijk zetten zich in voor duurzame voedselketen

KINDERDIJK • Groenten en fruit rechtstreeks vanaf het molenerf op het bord en in het glas van bezoekers van Unesco Werelderfgoed Kinderdijk: het is straks mogelijk dankzij het door drie lokale Rabobanken mogelijk gemaakte moestuinenproject.

Donderdag 29 april stak Roelf Polman, directeur Coöperatieve Rabobank Lek en Merwede, de eerste spade in de grond voor de aanleg van een moestuin op het erf van molen Nederwaard 6 in Werelderfgoed Kinderdijk. Hij deed dit in aanwezigheid van onder anderen Cees van der Vlist, directeur van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Het was het startsein van het nieuwe moestuinenproject.

De aanleg van in totaal drie moestuinen verspreid over het Kinderdijkse Werelderfgoed gebeurt in samenwerking met de Rabobanken Lek en Merwede, Hollandse IJssel en IJsselmonde-Drechtsteden.

Polman: “Onze visie Banking for Food is gebaseerd op het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel. Het verwerken van fruit en groente uit eigen moestuin is een mooie manier om te zorgen voor een duurzame voedselproductie voor de horeca in het Bezoekerscentrum in Kinderdijk.”

Van der Vlist: “We halen onze producten het liefst van dichtbij huis. Nou, dichterbij dan dit kan niet.”