Uit Arkel afkomstige schrijver Bouazza overleden

ARKEL • In zijn woonplaats Amsterdam is vandaag de schrijver Hafid Bouazza overleden. Dat meldt zijn uitgever Querido. Vanaf zijn zevende tot aan zijn studietijd woonde Bouazza in Arkel.

De schrijver werd in 19790 geboren, in Oujda, een stad in het noordoosten van Marokko. Als zevenjarig jongetje kwam hij in 1977 naar Nederland. Hij was de op een na jongste in een gezin met zeven kinderen. De leden van het gezin Bouazza waren de eerste allochtonen in het dorp. Vader Bouazza werkte in een fabriek in Arkel.

Erg gepest

Aan journaliste Wilma Kieskamp van dagblad Trouw vertelde Bouazza in januari 1997 hoe mensen in Arkel met hun gezin omgingen. “We werden met ongelooflijk veel égards behandeld. Maar op school ben ik erg gepest. Ik was anders. Op de havo hield ik me ook afzijdig, ik heb het niet zo op dat groepsgedoe. Nog steeds niet.”

Taal- en letteren

Omdat Bouazza in Arkel het enige Marokkaanse jongetje was, moest hij wel Nederlands spreken. Als tiener begon hij met schrijven. Dat deed hij altijd in het Nederlands. Zijn ouders moedigden hem aan om door te leren. Dat deed hij. In Amsterdam studeerde hij Arabische taal- en letteren.

Niet terug

Naar Arkel heeft hij nooit terugverlangd. Aan Kieskamp vertelde hij: “Toen ik eenmaal in Amsterdam was begon mijn leven pas. Daarna kon ik niet terug naar Arkel.”

Prijzen

Bouazza debuteerde in 1996 met de verhalenbundel 'De voeten van Abdulla', die werd bekroond met de E. du Perronprijs. Zijn roman Paravion (2003) werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en bekroond met De Gouden Uil. Zijn laatste roman, Meriswin, verscheen in 2014. Daarnaast vertaalde hij poëzie uit het Arabisch, Frans en Engels en schreef hij toneelstukken en essays.

Slechte gezondheid

Bouazza kampte al langer met een slechte gezondheid. Hij stierf op 51-jarige leeftijd in het OLVG in Amsterdam. Hij laat twee zonen achter.