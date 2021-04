Bijdrage van A.A. de Haan Stichting voor 14 goede doelen

NOORDELOOS/ALBLASSERWAARD • Het bestuur van de A.A. de Haan Stichting heeft voorjaar 2021 een bedrag van 17.250 euro beschikbaar gesteld aan veertien verenigingen en instellingen in de Alblasserwaard.

De stichting geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten in de Alblasserwaard op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu, onderwijs en educatie. Zowel in het voorjaar als in het najaar worden door het bestuur donaties toegekend.

Het genoemde bedrag van € 17.250 is toegekend aan:

• EPICinderunning (hardloopwedstrijd Gorinchem) € 500,00

• De Alblashof, Alblasserdam (beleeftuin) € 2.500,00

• ASVZ, Sliedrecht (BrainTrainerPlus) € 2.000,00

• Canticum Amicorum, Sliedrecht (project Emoties in Psalmen) € 750,00

• St. Vrienden van Tiendwaert, Hardinxveld-Giessend. (beleef-TV) € 1.000,00

• St. De Lange Wei, Hoornaar (kunst- en cultuurworkshops) € 1.250,00

• Atletiekvereniging AAA, Alblasserdam (Molenloop) € 750,00

• St. Open Jeugdwerk Sliedrecht (zomeractiviteit KNOTS) € 750,00

• GVV Unitas, Gorinchem (nieuwbouw kleedkamers) € 1.500,00

• Sport Vereniging Noordeloos (Kroniek voor 75-jarig jubileum) € 750,00

• Historische Kring Nieuwpoort (filmkamer in museum) € 1.000,00

• COV SoliDeoGloria, Sliedrecht (concert) € 500,00

• Arie van der Wulp, Papendrecht (fotoboek) € 500,00

• St. Het wiegje van Beatrijs, Kinderdijk (kunstwerk) € 3.500,00

Nieuwe aanvragen kunnen vóór 1 oktober 2021 worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op www.dehaanstichting.nl. De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.