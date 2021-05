Kunst&Cultuur Vijfheerenlanden: ‘Voor elk talent is er wel iets te vinden!’

VIJFHEERENLANDEN • De website Kunst&Cultuur Vijfheerenlanden staat voor een kijkje nemen en het ontdekken van culturele activiteiten in en rondom de gemeente Vijfheerenlanden. “We willen inwoners laten ervaren hoe bruisend Vijfheerenlanden is, zelfs in Coronatijd”, aldus programmamanager Cultuureducatie en -participatie Cintha de Vreede.

Met zijn vijven vormen ze het team achter de website van Kunst&Cultuur Vijfheerenlanden. Sylvia Terpstra, Mariska van Wijnen en Monique Swinkels zijn Combinatiefunctionarissen Cultuur bij Stichting SamenDoen en verzorgen de cultuureducatie op scholen en BSO. Cintha de Vreede is Programmamanager en Jeroen Danz is van de PR en Communicatie en Adviseur Inwonersinitiatieven. Zij doen samen de cultuurparticipatie. Er zijn dus twee afdelingen van cultuur in dit team: cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Met cultuureducatie willen Sylvia, Mariska en Monique de schakel zijn tussen scholen en cultuuraanbieders. Organisaties die ook maar iets met kunst en cultuur te maken hebben, vallen hier onder. Zo willen ze bijvoorbeeld een museum aan een BSO of basisschool koppelen om zo de kinderen bewust te maken van cultuur in de gemeente.

“Door de samenvoeging van de drie gemeentes naar de gemeente Vijfheerenlanden zijn we hier sinds 1 januari voor alle scholen en de BSO actief. We voeren schoolgesprekken waarbij we het aanbod van Kunst Centraal en SamenDoen aanbieden. Muziekverenigingen uit de regio verzorgen amv-lessen in Muziek op School. We maken contact met cultuuraanbieders en presenteren hun aanbod ook bij de scholen. Voor de kinderopvang maken we workshops op maat. Alle aanbod is vanaf 3 mei te vinden op onze nieuwe website kunstcultuurvhl.nl“, aldus Sylvia.

“Ons motto is: kunst en cultuur voor iedereen”, zegt Mariska. “Zo hebben we de Erfgoedleerlijn Spoorzoekers waarbij de kinderen op zoek gaan naar hun sporen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Via Kunstmenu zorgen we ervoor dat kinderen onder andere een literatuurles krijgen, een dansgroep zien optreden of naar een theatervoorstelling gaan.”

Cintha: “Naast dat we scholen en BSO’s culturele activiteiten aanbieden, willen we dat ook doen voor mensen die graag iets willen ondernemen in hun vrije tijd. Zeker in coronatijd zijn mensen eenzamer en hebben ze minder aansluiting met anderen. Daarom zouden we graag willen laten zien wat er allemaal in onze gemeente mogelijk is. Inwoners kunnen meedoen met tijdelijke projecten of lid worden van een vereniging waar ze zangers, dansers of orkestleden nodig hebben. Voor elk talent is er wel iets te vinden!”

Vanuit cultuurparticipatie worden ook activiteiten voor jeugd georganiseerd die niet naar de buitenschoolse opvang gaat. Dit is het programma ‘Doe mee!’, dat in samenwerking met sport, activiteiten na school aanbiedt. “Dit programma gaan we door ontwikkelen en er fondsen voor werven.”