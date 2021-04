Raad unaniem achter nieuwbouw Eben Haëzerschool Leerbroek

LEERBROEK • De raad van Vijfheerenlanden ging unaniem akkoord met het collegevoorstel om ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Eben Haëzerschool in Leerbroek.

Met name VHL Lokaal en VVD hadden eerder in de commissievergadering moeite met het voorstel om 150.000 euro uit te geven voor de aankoop van een stuk grond van duizend vierkante meter voor de aanleg van een ruimte die door de school gebruikt wordt, maar ook openbaar toegankelijk is. Dat gebeurde op basis van een oude toezegging van gemeente Zederik. Die was niet bekend bij de raad, zodat wethouder Kamstra beloofde die toezegging te laten zien.

Kou uit de lucht

Omdat de raad in aanloop naar de raadsvergadering de stukken onder ogen kreeg, was de kou donderdag uit de lucht. “Er is een toezegging gedaan die niet door de raad van Zederik is bekrachtigd. Heel vervelend, maar we stemmen toch schoorvoetend in”, zei VVD-er Nald Rietbergen.

Ook VHL Lokaal-woordvoerder John van der Velden ging akkoord. “Dat zijn dingen van de vorige gemeente en die werken we netjes af.”

Verkeerde volgorde

Minder te spreken was hij over de procedure rond bestemmingsplan en omgevingsvergunning. “Dat gebeurt in de verkeerde volgorde. Als een inwoner dit doet, wordt het werk stilgelegd, komen er controles en volgen er flinke boetes. We gunnen Leerbroek van harte een nieuwe school, maar we keuren ten strengste af dat de gemeente de regels aan haar laars lapt.”

SGP-er Kees Vermaat feliciteerde de jeugd van Leerbroek met het nieuwe gebouw. “Want het is hun toekomst.”