Ondernemersmotie VHL Lokaal en SGP krijgt geen steun: ‘Overbodig’

VIJFHEERENLANDEN • Een motie van VHL Lokaal en SGP, waarin het college werd gevraagd om bij de ondernemers te informeren wat er nodig is voor de ‘herstart’ van hun bedrijf als de coronamaatregelen worden verruimd, kreeg geen steun.

Net als wethouder Huib Zevenhuizen vonden de andere fracties het voorstel ‘sympathiek, maar overbodig’. VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam stelde vast dat het water de ondernemers na aan de lippen staat. Hij wees op de gemeente Zwolle die samen met de ondernemers kijkt wat ze nodig hebben rond de heropening van hun zaak.

Hart onder de riem

“Deze aanpak kan ook een steun betekenen voor onze ondernemers”, zei Meijdam. “We moeten ervoor zorgen dat ze er straks weer enthousiast tegenaan gaan. Ga met ze in gesprek. Steek ze een hart onder de riem en kijk wat er nodig is”, aldus Meijdam die opperde ook te kijken naar plaatselijke belastingen, precariorechten en parkeerbeleid.

SGP-er Kees Vermaat steunde de motie. “Zo spelen we in op de behoeften van onze ondernemers en horen we wat ze echt nodig hebben.” Alle fracties vonden de motie sympathiek. “Hier kun je gewoon niet tegen zijn”, zei PvdA-er Joop van Montfoort.

Anderzijds gingen veel woordvoerders ervan uit dat het college hier al mee bezig is. “We kunnen ons niet voorstellen dat deze motie nodig is. Dit lijkt zo vanzelfsprekend”, aldus VVD-er André van der Leest.

Regelingen

Wethouder Huib Zevenhuizen toonde waardering voor de motie. “Er blijkt zorg uit voor onze ondernemers.” Maar, benadrukte hij, het voorstel is desondanks overbodig. “We hebben regelmatig contact met de ondernemersverenigingen en ook met de detailhandel en horeca. Daarnaast is er overleg met individuele ondernemers. We wijzen ze op de regelingen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. We zijn niet bezig met een heropeningsplan, maar als ondernemers hulp nodig hebben, kunnen ze ons dat laten weten. We gaan bij de heropening de straat op om te assisteren bij (te) grote drukte en problemen. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal klanten dat ze toelaten, maar wij zijn aanwezig als het uit de hand dreigt te lopen.”

Terrassen groter

Verder maakte hij bekend dat de horeca - zolang de coronamaatregelen gelden - de terrassen mag vergroten, dat het college bezig is met een voorstel om tijdelijk geen precariorechten op de terrassen te heffen en de gemeente meewerkt met de actie ‘Koop lokaal’ die binnenkort wordt gelanceerd. “En vanaf 28 april gaan de markten weer helemaal open. Dat zorgt voor levendigheid en gezelligheid. De komende periode mag er weer wat meer. Laten we daarvan genieten”, aldus Zevenhuizen die onderzoeken, enquêtes en heropeningsplannen niet nodig vond.

“De ondernemers weten ons te vinden, we steunen ze waar nodig.”

Actiever

Kees Vermaat: “U zegt dat ondernemers naar de gemeente toe moeten komen als ze hulp nodig hebben. Dat is een afwachtende houding. U zou een actievere rol moeten spelen. Dan hoor en zie je meer. Het is een meerwaarde als je bij de ondernemers langs gaat.”

Huib Zevenhuizen: “We wachten niet alleen, we gaan er ook op af. Dat gebeurt al en dat blijven we doen.” Maar Teus Meijdam was niet overtuigd. “Ik hoor regelmatig andere geluiden. Ondernemers zeggen: ‘wij horen te weinig van de gemeente’. De wethouder weet niet wat er leeft. Hij heeft ongetwijfeld contact met ondernemersverenigingen en stadsmanagers, maar niet met alle ondernemers. Ga persoonlijk langs of bel ze even. Laten we onze belangstelling tonen en contact zoeken met alle ondernemers.”

Maar Meijdam en Vermaat slaagden er niet in de andere fracties te overtuigen: de motie werd met 21-9 verworpen.