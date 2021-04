‘Denkend aan Holland’ gaat weer van start

REGIO • Het vervolg van landschapsproject ‘Denkend aan Holland’ van Den Hâneker gaat weer van start.

Na de eerste fase, die vooral was gericht op publiciteit, is nu de tweede fase aan de beurt. Hierbij kunnen de inwoners en bezoekers van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het landschap zelf gaan beleven. Daarvoor wordt een aantal activiteiten voorbereid.

In 2018 startte er in het kader van Groen Verbindt (Gebiedsplatform AV) een project om aandacht te vestigen op het mooie landschap in de streek. Dat was nodig, omdat er in toenemende mate veranderingen optreden, die ook het landschap raken. Dit project, dat wordt gesteund door provinciale bijdragen en een bijdrage van de Gemeente Molenlanden, moet het landschap zo in beeld brengen en houden dat ook de volgende generaties er van kunnen blijven genieten.

Exposities

Allereerst wordt er momenteel gewerkt aan een streekexpositie in enkele regionale musea. Het thema hierbij is water-wind-wolken, wat breed kan worden ingevuld. Op dit moment is bekend dat hieraan wordt deelgenomen door Museum Het Voorhuis (Bleskensgraaf), Werelderfgoed Kinderdijk en Museum De Koperen Knop. Dit onderdeel is gepland in het najaar van 2022.

Fotowedstrijd en workshops

Om iedereen die dat wil actief het landschap van de streek te laten beleven komen er ook doe-activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen. In navolging van de succesvolle wedstrijd in 2018 komt er weer een fotowedstrijd. Met hetzelfde thema als de expositie: water-wind-wolken. Aan deze wedstrijd worden aantrekkelijke prijzen verbonden, terwijl alle ingezonden foto’s getoond gaan worden aan het publiek. Een andere activiteit vormen verschillende workshops, zoals schilderen en verhalen of gedichten schrijven en andere creatieve uitingen.

Beleven van het landschap doe je vooral door je erin te begeven. Daarom komen er naast de vele al bestaande routes nu ook speciale landschapsroutes door het gebied, die te voet, met de fiets, de auto of op een andere manier kunnen worden gemaakt. Over wat onderweg te zien valt, komt bij de routes een informatiedocument. De routes komen zowel digitaal als op papier beschikbaar. Er zijn nog meer activiteiten in voorbereiding. Let goed op de media en de andere aankondigingen.

In de loop van de komende tijd volgt er meer informatie, onder meer via de website www.denhaneker.nl.