Veel animo voor Oranjemanie en andere activiteiten in Hoornaar

HOORNAAR • Oranjevereniging Irene uit Hoornaar kijkt terug op een geslaagde Koningsdag.

“Het was ook dit jaar anders dan gebruikelijk, maar ditmaal hadden we meer voorbereidingstijd dan vorig jaar, toen corona net om de hoek kwam kijken, en dus hebben we meer activiteiten kunnen aanbieden aan het dorp”, laat Wessel Boer van de oranjevereniging weten.

Kinderen in de basisschoolleeftijd konden zich opgeven voor het ontvangen van een leuke activiteitentas. We kregen een kleine 200 aanmeldingen. De tassen heeft het bestuur ‘s ochtends aan de voordeuren gehangen.

Tompoucenactie

De oranjevereniging daagde de Hoornaarders uit om originele tompoucen te maken (enige eis: twee koeken met iets ertussen en iets erop). Er waren drie leeftijdscategorieën. Winnaars waren Jurre, Jenthe en Jouke van Maurik (0-7 jr), Marcus van Leeuwen (8-14 jr) en Angela Blokland (volwassenen). Ze wonnen leuke bakpakketten.

Fietspuzzeltochten

Er was een lange en een korte fietspuzzeltocht. Je kon de hele dag starten en de instructies zelf uitprinten, volledig coronaproof dus. De winnaars van de korte fietspuzzeltocht: Esther Veen met Diego en Indy / Marleen Walhain / Edwin. De winnaars van de lange fietspuzzeltocht: Suzan de Winter / Geke van Dalen / Piet, Els, Jitske en Sybren Boer.

Oranjemanie

Ga op zoek naar het kleinste oranje voorwerp in huis. En het grootste. Trek zoveel mogelijk oranje, rode, witte en blauwe kleren aan. En versier je tuin zo mooi mogelijk met oranje en ‘koninklijke’ voorwerpen. Een greep uit de uitdagingen die de deelnemers van Oranjemanie tijdens Koningsdag 2021 in Hoornaar voorgeschoteld kregen.

Met iedere inzending konden punten worden verdiend. Een deel van de inzendingen hebben we als oranjebestuur deze avond gejureerd. Het was nog een hele uitdaging om al die creatieve en originele inzendingen te beoordelen, maar het is gelukt. De uitslag is als volgt:

De winnaar: familie C.J. Boer (met 440 punten)

Nummer 2: Esther Korevaar (met 349 punten)

Nummer 3: Anne Marie Mollema (met 305 punten)

De winnaars kunnen hun prijs, uitgebreide pakketten met oranje artikelen, gesponsord door Coop Hoornaar, op woensdag 28 april verwachten.