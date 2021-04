Ruim tweeduizend euro voor Projecthulp Sri Lanka

GIESSENBURG • De verkoop van het boekje ‘Mag ik dan bij jou’ van Leny Smit uit Giessenburg heeft 2050 euro opgebracht voor de familie Muis van Stichting Projecthulp Sri Lanka.

De schrijfster heeft de cheque onlangs samen met illustratrice Lisanne Buchner overhandigd.

Cadeau

Leny Smit schreef het boekje ‘Mag ik dan bij jou’ over de kippen in haar tuin, als cadeau voor de leden van club Immanuël in haar dorp. Belangrijk thema Leny is vrijwilligster bij de interkerkelijke club voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/238715/boekje-vol-troost-voor-club-immanuel