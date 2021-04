Ruim 100 aanmeldingen na campagne voor brandweermensen

REGIO • De nieuwe wervingscampagne ‘Attentie! Wij hebben jouw hulp nodig’ is een groot succes gebleken. In een periode van vijf weken solliciteerden 133 mensen naar de functie van brandweervrijwilliger voor de brandweerpost bij hun in de buurt. Daarvan is 10% vrouw. De komende weken volgen zij het selectietraject en mogen meekijken bij de brandweerpost.

Brandweervrijwilligers zijn geen ‘amateur-brandweerlieden’, ze hebben een verantwoordelijke taak. Dit vraagt om een uniform selectietraject, waarbij kandidaten weten wat hen te wachten staat. Dit start met een verplichte informatiebijeenkomst op woensdagavond 28 april. Ook volgt een kennismakingsgesprek. De sollicitanten die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een uitnodiging voor de selectietestdag. Tijdens de selectietestdag wordt aan de hand van een aantal testen gekeken of het brandweervak bij de kandidaat past. Vervolgens wordt een definitieve selectie gemaakt en vindt de aanstellingskeuring plaats. Met deze keuring is onder andere te zien of de kandidaat voldoet aan de eisen die het werk stelt en of het werken in de functie geen ongewenste risico’s voor de vrijwilliger zelf, voor collega’s en/of voor derden met zich meebrengt. Als de kandidaat de hele procedure goed doorloopt, wordt hij of zij aangesteld en aangemeld voor de tweejarige praktijkgerichte opleiding Manschap.

De wervingscampagne is nieuw ontwikkeld. Het toont de veelzijdigheid van het brandweervak en de doorloop tot brandweervrijwilliger. Het werven, selecteren en binden van vrijwillige brandweermensen is een uitdaging. Daarom hebben we dit bij de brandweer Zuid-Holland Zuid nu regionaal opgepakt, waarbij ruimte is voor een lokale invulling per post. Ook het selectietraject is vernieuwd. In het voorjaar zocht de brandweer in Zuid-Holland Zuid vrijwilligers voor de posten: Dordrecht, Papendrecht, Goudriaan, Heerjansdam, Strijen, Mijnsheerenland, Boven-Hardinxveld en Heinenoord.