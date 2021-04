Opnieuw staking in Metalektro; stakers in collonne van Kinderdijk naar Alblasserdam

• Tijdens de laatste staking in Alblasserdam was er een staakstraat bij Landvast

ALBLASSERDAM • Metalektro-medewerkers van de bedrijven IHC, Damen, Scheepswerf Kooiman Hoebee en Bayards leggen donderdag 29 en vrijdag 30 april het werk neer. Op donderdag rijden zij in colonne van Kinderdijk naar Alblasserdam. Zo voeren ze de druk op bij werkgeversorganisatie FME om over de brug te komen met een eerlijke en moderne cao Metalektro.

Carl Kraijenoord, bestuurder FNV Metaal: “Het is belachelijk dat de metaalwerkgevers slechts 1,1% per jaar loon bieden. De inflatie loopt volgens het CBS richting 2% dit jaar. Werknemers leveren flink aan koopkracht in op deze manier en dat vinden zij onacceptabel. Zij zullen actie blijven voeren totdat er voor hen een goede cao is.”

Eerder stoppen met werken

Naast onenigheid over de lonen hebben de FNV en de werkgevers ook nog geen overeenstemming bereikt over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. Kraijenoord: “Als je tot je 64e jaar zwaar werk hebt gedaan, soms ook nog in ploegendienst, dan is de koek wel op. Wij vinden dat er een regeling moet komen waarmee je drie jaar voor je AOW kunt stoppen.”

Meer zekerheid voor flexwerkers

De FNV wil daarnaast meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren wil de vakbond dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt.

Estafette van stakingen

De FNV is al sinds september met de werkgevers in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. De staking in Alblasserdam is onderdeel van een estafette van stakingen in het hele land. Deze is begonnen in januari. Tot nu toe hebben duizenden stakers zich ingeschreven. Dat gebeurt voor het eerst in staakstraten, waar zij met de auto doorheen rijden.

Stakingsbereidheid steeds groter

Door corona zijn er geen grote stakingsbijeenkomsten. Kraijenoord: “De stakingsbereidheid is er niet minder om en wordt met de tijd alleen maar groter. Zeker nu de medewerkers inzien dat corona geen reden is om een normale cao tegen te houden.”

160.000 mensen

De Metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1.000 bedrijven als, IHC, Damen, ThyssenKrupp, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.