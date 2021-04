VIDEO: Compilatie van Koningsdag 2021 in Molenlanden

MOLENLANDEN • Ook Koningsdag 2021 was, net als vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen anders dan anders. Toch werd er in de Alblasserwaard een feestje van gemaakt, al dan niet online.

Van een ontbijtje in Streefkerk tot oranje tompoucen in Oud-Alblas, van een breakdanceclinic in Noordeloos tot levend ganzenbord in Goudriaan en van verkleedvoetbal in Groot-Ammers tot het oranje kleurende Nieuwpoort.