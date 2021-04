Noordeloos op Koningsdag: Radio Oranje en clinic breakdance

• Breakdanceclinic in Noordeloos.

NOORDELOOS • Noordeloos staat op Koningsdag 2021 in het teken van Radio Oranje: de hele dag luisteren en live meekijken met lokale dj's in café 't Zwarte Paard.

Maar er was rond het middaguur ook een breakdanceclinic voor de jeugd, gegeven door twee leden van Breaksquad, finalist van Holland's Got Talent 2019. Het enthousiasme was groot, de lenigheid al evenzo, maar toch bleek breakdancen nog knap lastig. Maar wel leuk!