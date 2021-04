Straatverkoop op Koningsdag in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een echte vrijmarkt was het niet, maar toch kon je tijdens Koningsdag in Nieuw-Lekkerland op allerlei plekken terecht voor tweedehands spullen.

In diverse straten hadden bewoners in hun tuin of op de straat een verkooppunt ingericht, om zo hun overtollige spullen aan de man en vrouw te brengen.