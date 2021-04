Vierde korfbalteam Triade uit Nieuwpoort zoekt nieuwe leden

NIEUWPOORT • Het vierde korfbalteam van Triade uit Langerak/Nieuwpoort zoekt nieuwe teamleden. Daarom wordt er op zaterdag 8 mei een ‘senioren-instuif’ georganiseerd.

Triade 4 traint één keer per week een uur op een recreatief niveau, daarnaast spelen ze op zaterdagen een wedstrijd. Het vierde van Triade is een team dat voornamelijk bestaat uit spelers die op latere leeftijd zijn begonnen met korfballen. Voor hen geldt voornamelijk de sportiviteit en de gezelligheid. Klaas Maat zit al jaren in dit team: “Het vierde is een echt sociaal en gezellig team. Er wordt één uur per week getraind en dit gaat op een heel relaxte manier. Je hoeft niet te kunnen korfballen om mee te komen met deze trainingen. Op de zaterdagen spelen we een wedstrijd. Die wedstrijden wil ik altijd erg graag winnen, maar zodra de wedstrijd is afgelopen dan is de gezelligheid weer het belangrijkste. Omdat een aantal leden zijn gestopt of alleen nog gaan trainen op de woensdagen zoeken we nu nieuwe spelers die ook wedstrijden willen spelen. Korfbal is een gemengde sport, we zoeken dus vrouwen en mannen. Ons team bestaat uit verschillende mensen tussen de 40 en 60 jaar, niemand is bij ons te oud om mee te doen en als je jonger bent dan ben je uiteraard ook van harte welkom bij ons team. Eén van de grote voordelen van korfbal is dat wij buiten sporten in de zomermaanden, maar zodra het winter is we een binnen competitie hebben.”

Op zaterdag 8 mei van 10.00 tot 11.00 uur organiseert Triade een ‘senioren-instuif’ op het korfbalveld. Vroeger werden op deze manier de jeugdleden geworven, maar Triade wil dat nu graag voor de senioren doen. Aanmelden kan via info@kvtriade.nl.