Een gratis vakantie voor gezinnen uit gemeente Vijfheerenlanden met een laag inkomen

VIJFHEERENLANDEN • Een weekje er even tussen uit, dat is het mooie vooruitzicht voor vijftien gezinnen uit de gemeente Vijfheerenlanden.

In samenwerking met Stichting Weekje Weg Vijfheerenlanden mocht Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden gezinnen attenderen op het bestaan van deze mogelijkheid. Hierop is enthousiast gereageerd, want binnen enkele dagen waren alle plekken vergeven. Deze gezinnen kijken uit naar een leuke zomervakantie op de Veluwe.



Stichting Weekje Weg is in Vianen vanuit een burgerinitiatief in 2019 gestart door Toos Bouwmeester en Frida Bergen Henegouwen en maakt het al jaren mogelijk dat gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen onbezorgd weg kunnen gaan.

Zij hopen met dit initiatief de gezinnen het gevoel te geven dat zij er even helemaal uit zijn. Daarbij doet het gezin positieve ervaringen op, waarmee kinderen ook eens tijdens het schoolkringgesprek hun vakantieverhaal vertellen.

De gezinnen verblijven in verschillende accommodaties zoals een stacaravan of in een groepsaccommodatie. Er is genoeg ruimte voor ontspanning en vermaak. Zo krijgt iedereen vanaf 6 jaar een leenfiets aangeboden om te kunnen genieten van de omgeving.

Er zullen voor de gezinnen diverse activiteiten plaats vinden, bijvoorbeeld Adventure Golf, een roofvogelshow en een bingo in het openluchttheater. Bovendien is er is er een zeskamp met een opblaasstormbaan en ze kunnen ook nog deelnemen aan een fotospeurtocht. Voor degene die dan nog energie overheeft, is er ook nog drie keer per dag een programma van het recreatieteam.

Op de vraag of Stichting Leergeld hiervoor gezinnen wilde uitnodigen, hoefde coördinator Bob van de Burgt niet lang na te denken. Direct werden gezinnen vanuit het bestand van Leergeld aangeschreven, om hen deze mogelijkheid aan te bieden.

Naast de dagelijkse dingen, zoals onderwijskosten of het mogelijk maken om te kunnen sporten, is de coördinator van mening dat het zeer essentieel is dat kinderen ook eens in een andere omgeving komen. Zo kunnen deze gezinnen leuke ervaringen opdoen en even minder te denken aan de financiële zorgen die er spelen binnen het gezin.

Ook het opdoen van nieuwe contacten in een andere omgeving wordt door Stichting Leergeld ervaren als zeer waardevol.