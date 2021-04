4 mei-activiteiten in het voormalig Liesveld

REGIO • Ook dit jaar is er geen stille tocht in Groot-Ammers, maar zullen er kransen gelegd worden met beperkt publiek bij het monument bij het kantoor Van Mourik. Dat meldt het 4 mei comité van het voormalig Liesveld.

In Streefkerk wordt om 20.00 uur de taptoe geblazen vanaf de kerk.

Tevens is er van ’s ochtends 08.00 uur tot ’s middags 18.00 uur de gelegenheid om bloemen te leggen of gewoon eerbied te tonen bij deze twee monumenten en bij de oorlogsgraven van Adriaan Boesberg in Groot-Ammers en dr. Pincus en Cornelis Ouwerkerk in Nieuwpoort.

Bij deze drie graven en het graf van Christiaan Navis zal het comité in de vroege ochtend bloemen leggen.