Rivas en Mantelzorg VHL slaan handen ineen op mantelzorg

VIJFHEERENLANDEN • Rivas Zorggroep en Mantelzorg VHL (onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen) gaan samenwerken om mantelzorgers die de wijkverpleegkundigen van Rivas Zorggroep tegenkomen bij hun cliëntbezoek, nog beter te kunnen ondersteunen.

Dit doen de wijkverpleegkundigen door de mantelzorgers te attenderen op het feit dat er voor hen ook ondersteuning is bij Mantelzorg VHL en hen hierover informatie te verstrekken. Door hierin preventief te werk te gaan, kan Mantelzorg VHL inzetten op het voorkomen van overbelasting.

De wijkverpleegkundigen vertellen: “Het is enorm druk doordat ziekenhuisopnames worden uitgesteld in verband met corona, of doordat mensen juist eerder naar huis gestuurd worden vanuit een ziekenhuisopname omdat het bed weer nodig is voor een volgende. Hierdoor zijn de hulpvragen complex en hebben we alle tijd nodig voor de cliënt. De mantelzorger heeft ook zo zijn/ haar vragen en hen willen we ook graag helpen. Ondersteuning hierin van Mantelzorg VHL is heel fijn.”

Mantelzorgers kunnen bij Mantelzorg VHL terecht met al hun vragen over bijvoorbeeld zorgkosten, financiële regelingen, respijtzorg, werk en mantelzorg, in balans komen en blijven.

Ook kunnen mantelzorgers deelnemen aan diverse bijeenkomsten. Deze zijn gericht op het goed zorgen voor jezelf, het ontmoeten van andere mantelzorgers en het opdoen van kennis. Dit kan zijn kennis om meer inzicht te krijgen over ziektebeelden als: psychische klachten, (beginnende) dementie, autisme en dergelijke.

Om de mantelzorger te bedanken voor wat hij of zij voor een ander doet, komt iedere mantelzorger na aanmelding bij Mantelzorg VHL in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de Gemeente Vijfheerenlanden. De ondersteuning is kosteloos.

Aanmelden kan digitaal door middel van het inschrijfformulier op: www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger. Bellen mag ook: 0345-637 =363.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert.