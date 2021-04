Meepraten in Molenlanden over VN verdrag Handicap

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat aan de slag met het VN-verdrag Handicap en is op zoek naar mensen met een beperking die willen meepraten over het verdrag.

In dit VN-verdrag staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dus ook mensen die doof, blind, slechtziend, slecht ter been, verstandelijk gehandicapt zijn. Of op een andere manier beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven. Daarvoor moeten, soms letterlijk, drempels worden weggenomen.

De gemeente kan dat niet alleen. Daar zijn mensen voor nodig die met hun beperking zelf ervaren wat er nodig is om te kunnen meedoen. In de gemeente Molenlanden is een aantal VN ambassadeurs actief. Dat zijn vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij werken samen met de werkgroep VN-verdrag Handicap Molenlanden.

Zij willen zoveel mogelijk mensen bereiken om hierover mee te denken. Het gaat over de plannen en knelpunten voor gehandicapten in Molenlanden. Deze bespreken ze met de gemeente en andere organisaties om tot oplossingen te komen. Zodat vervoer, scholen, maar ook sport, recreatie en werk voor iedereen toegankelijk wordt.

Als het na ‘corona’ weer kan, wil men bijeenkomsten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over ‘meedoen in Molenlanden met een beperking’. Overigens is het goed om te weten dat de gemeente Molenlanden al bezig is met het VN verdrag Handicap en dat burgemeester Segers namens het gemeentebestuur ambassadeur van het VN-verdrag Handicap is.

Voor meer informatie of aanmelding: 06-52878199 of VNambassadeursMolenlanden@outlook.com.