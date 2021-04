Onderzoek naar diersoorten zorgt voor vertraging aanleg camperplaats Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De aanleg van de parkeerplaats voor campers en touringcars aan de westrand van Nieuw-Lekkerland loopt vertraging op, omdat er meer onderzoek gedaan moet worden naar verschillende diersoorten.

Er is aanvullend onderzoek nodig naar de aanwezigheid van diersoorten zoals de grote modderkruiper, vleermuizen, rugstreeppad, platte schijfhoren, heikikker en poelkikker. Het aanvullende flora- en faunaonderzoek moet plaatsvinden in bepaalde periodes en kan pas in het najaar worden afgerond.

“Dit betekent dat we waarschijnlijk pas in november 2021 kunnen starten met de aanleg van het parkeerterrein”, laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten. Als uit het aanvullend flora- en faunaonderzoek komt dat maatregelen nodig zijn voor beschermde diersoorten, dan kan de extra vertraging oplopen tot een half jaar.

Moderne voorziening

De gemeente Molenlanden realiseert aan de westrand van Nieuw-Lekkerland een camper/touringcarparkeerterrein. In de eerste fase is er plek voor 30 bus/touringcar parkeerplaatsen en 58 camperparkeerplaatsen. Op het parkeerterrein komt een aantal voorzieningen, zoals een openbaar toilet of elektrapunten, die horen op een moderne toekomstgerichte parkeervoorziening.

Ook komt er een voet/fietspad voor de verbinding van het parkeerterrein met voorzieningen (winkels) in Nieuw-Lekkerland. Deze verbinding loopt via het terrein van de gemeentewerf naar het Koggeplantsoen.

Zolang het parkeerterrein nog niet is geopend, blijven de alternatieve parkeerplaatsen geopend. Campers kunnen parkeren op de Vletstraat en voor de touringscars huurt de gemeente de parkeerplaats aan de Veerweg. Doordat men de komende zomer vanwege de coronamaatregelen minder touringcars verwacht, wordt het terrein aan de Veerweg ook benut voor campers. Is de parkeerplaats aan de Veerweg vol, dan wordt pas verwezen naar de Vletstraat. Het streven is om de parkeerplaats Westrand voor het seizoen 2022 in gebruik te nemen.

Geen zonnepanelen

De gemeente heeft het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de parkeerplaats onderzocht, maar heeft besloten dit niet te gaan doen. Het zonnedak moet bij een parkeerterrein voor touringcars en campers hoger aangelegd worden dan bij een parkeerterrein voor auto’s. Het gaat hierbij om een hoogte van ongeveer vijf meter.

Een dergelijk zonnedak op deze locatie heeft volgens de gemeente een negatieve impact op de beleving. “Op de overgang van de bebouwde omgeving en het open landschap vinden wij dit niet wenselijk”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.