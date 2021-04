Burgemeester Vijfheerenlanden maakt zich zorgen over toename coronabesmettingen

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden kijkt uit naar de aangekondigde versoepelingen, maar is anderzijds bezorgd over het toenemend aantal coronabesmettingen in zijn gemeente.

Donderdag werden er in Vijfheerenlanden 39 nieuwe besmettingen gemeld. 'Daar maak ik me best veel zorgen over', aldus Fröhlich op Twitter.

Vijfheerenlanden heeft steeds een relatief hoog aantal covid-bestemmingen gehad. Vandaar de oproep van de burgemeester: 'Zullen we afspreken onszelf nog iets beter aan de maatregelen te houden, zodat de boel ook open kan blijven? Dank!'