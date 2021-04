Wanneer is het inzetten van een brandwacht verplicht?

Komt de brandveiligheid in bepaalde situaties of omgevingen in het gedrang? Dan is het verplicht om een brandwacht in de zetten om de veiligheid te waarborgen.

Een brandwacht op locatie kan geëist worden door toezichthoudende instanties, zoals bijvoorbeeld de verzekeraar, gemeenten of de brandweer.

Waarom een brandwacht inzetten?

Een brandwacht wordt gewoonlijk ingezet om brand te voorkomen. Dit doet hij onder andere door te overzien of alle veiligheidsrichtlijnen gevolgd worden. Een aantal situaties waarin een brandwacht van pas komt zijn:

• Uitval van of storing bij brandmeldinstallatie

• Uitval van of storing bij blus- of sprinklerinstallatie

• Verbouwingswerkzaamheden

• Heetwerkzaamheden zoals slijpen, lassen en branden

• Ondersteuning van BHV

• Evenementen

Wat doet een brandwacht?

De kerntaak van een brandwacht is het waarborgen van de brandveiligheid om brand te voorkomen. Een belangrijke taak is het toezicht houden op het naleven van alle veiligheidsrichtlijnen. Vooral bij heetwerkzaamheden, verbouwingswerkzaamheden en evenementen is het verstandig om brandwachten in te schakelen. Sterker nog: in veel situaties wordt dit verplicht door toezichthoudende instanties.

Een brandwacht wordt ook vaak ingezet om toezicht te houden bij leegstaande gebouwen. Regelmatig wordt er brand gesticht in lege gebouwen. Voorkom brandstichting door een brandwacht van BrandwachtHuren.nl in te zetten!

Ingrijpen bij calamiteiten

Bij een calamiteit is het ontzettend belangrijk om direct goed in te grijpen. Een brandwacht heeft de juiste opleidingen en cursussen gevolgd om juist op deze momenten juiste te handelen. De brandwacht kan problemen verhelpen of indien nodig hulptroepen inschakelen.

Brandwacht huren? Dit zijn de voordelen!

Een groot voordeel van brandwachten is dat ze ontzettend breed inzetbaar zijn. Zo waarborgen brandwachten niet alleen de brandveiligheid bij een evenement, maar kunnen ze ook de BHV ondersteunen bij onderbezetting. Zo kan je een brandwacht in elke situatie wel op meerdere manieren ingezet worden. Hieronder hebben we de voordelen van een brandwacht huren op een rij gezet:

• Waarborgen van de brandveiligheid

• Toezicht op het navolgen van veiligheidsrichtlijnen

• Actueel houden van veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke werksituaties

• Toezicht houden bij gevaarlijke werksituaties

• Neemt de veiligheid binnen je bedrijf onder de loep