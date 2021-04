Eerste Struingids tussen Lek en Linge overhandigt aan burgemeester Sjors Fröhlich

REGIO • Ben jij bekend met het verdwenen dorp, heb je de blauwe heikikker al wel eens gespot of wist jij dat het grootste binnendijkse griendencomplex van Nederland tussen Lek en Linge te vinden is?

Afwisselende natuur en mooie verhalen, voor nieuwe ervaringen hoeft er niet altijd ver gereisd te worden en soms is het zelfs niet nodig om je eigen gemeente uit te gaan.

Met de Struingids tussen Lek en Linge willen de makers laten zien hoe mooi het gebied tussen Lek en Linge is. In de gids zijn nieuwe struinroutes en prachtige natuurgebieden te vinden om op avontuur in eigen omgeving te gaan.

“We hopen dat in deze tijd mensen de natuur in eigen omgeving gaan ontdekken. De nieuwe struinroutes nemen je mee door onontdekte plekken in het landschap. Op ontdekkingstocht in verre landen is misschien nog niet mogelijk deze zomer, maar wij moedigen iedereen aan om op ontdekkingstocht Tussen Lek en Linge te gaan. Van de mooie natuur rondom de Zouweboezem, de uiterwaarden van de Lek tot een rondje Leerdam, er is genoeg te ontdekken. De gids biedt inspiratie om er op uit te trekken, nu of in de toekomst”, aldus Mirja van Dijk van Leerdamglasstad.nl.

Eén van de initiatiefnemers van de gids Emmie Nuijen krijg het ultieme struingevoel wanneer ze langs de rivieren loopt.

“Struinen is de tijd nemen om het landschap echt te verkennen en te zien wat er allemaal te beleven is. Hier in het gebied heb je hele bijzondere gebieden, de grienden vond ik heel speciaal, de rietvelden, het is echt een vogelgebied en heel leuk vind ik ook de historische stadjes.”

Overhandiging Struingids

Op donderdag 22 april ontving burgemeester van Vijfheerenlanden Sjors Fröhlich uit handen van wethouder Cees Taal de nieuw verschenen Struingids tussen Lek en Linge bij het Wiel van Bassa.

Sjors ging zelf voor de Struingids op pad met riviergids Emmie Nuijen rond het Wiel van Bassa in Schoonrewoerd. Hierin raadt hij aan om mooie gebieden en plekjes in de buurt op te zoeken.

Sjors Fröhlich: “In het gebied kan je behoorlijk struinen, en dat wist ik al wel als bewoner van het gebied. Maar als ik de Struingids doorkijk dan zie ik weer allemaal nieuwe routes om te ontdekken.”

Ook wethouder Cees Taal was enthousiast over de verschenen gids en tipt ook meteen twee routes uit de gids

“De gids brengt je langs de mooiste plekjes tussen Lek en Linge, de route van Vrijstad van Vrijstad waarbij je struint langs de Lek tussen Vianen en Culemborg en onderweg ook langs Fort Everdingen komt is echt de moeite waard om te ontdekken. Maar ook het ommetje Leerdam waarbij je door de groene plekjes om de stad wandelt en meteen kennis maakt met het glas!”

Meer informatie

De Struingids tussen Lek en Linge is in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden, Vrijstad Vianen en Leerdamglasstad.nl ontwikkeld. In samenwerking met gemeente Culemborg en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een financiële bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds.

De Struingids is een initiatief tussen Rivier Actief en Studio Finton. De Struingids is verkrijgbaar bij onder andere het TIP Leerdamglasstad.nl, VVV Vianen, TIP Culemborg en verschillende toeristische ondernemingen.

Het TIP en VVV zijn vanaf woensdag 28 april weer geopend voor bezoekers.