Banenzwemmen vanaf 1 mei bij De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Vanaf 1 mei is het voor bezoekers weer mogelijk om te komen banenzwemmen bij openluchtzwembad De Dompelaar in Groot-Ammers. Na de verplichte sluiting vanwege COVID-19 is de locatie er klaar voor om weer gasten te ontvangen in het rustig gelegen buitenzwembad. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM nageleefd.

Na een periode van hard werken om de locatie volgens de richtlijnen gedeeltelijk te kunnen openen is het 1 mei om 12:30 uur eindelijk zover, het banenzwemmen kan weer plaatsvinden. “Wij zijn ontzettend blij dat wij onze bezoekers stapje voor stapje weer kunnen ontvangen en kijken uit naar het moment dat we de banenzwemmers welkom mogen heten”, aldus teamleider Jolanda van Hooijdonk.

Reserveren verplicht

Om de gezondheid van de bezoekers en het personeel te kunnen waarborgen, is het enkel mogelijk om het openluchtzwembad te bezoeken op reservering. Dit kan één dag vooraf door telefonisch contact op te nemen of aan de kassa tijdens openingstijden. Het recreatief zwemmen laat nog even op zich wachten; dit is nog niet toegestaan. Ook is het op dit moment niet mogelijk om gebruik te maken van de douches.

Andere activiteiten

De leerlingen van CBS Rehoboth Groot-Ammers krijgen vanaf heden gymles in het water op dinsdag- en vrijdagochtend bij De Dompelaar. “Dat we hen weer mogen ontvangen, is een mooie stap”, laat Van Hooijdonk weten. Op het moment dat de locatie andere activiteiten mag gaan aanbieden in het water, wordt dit gecommuniceerd via de website: www.optisport.nl/dompelaar.