Contracten overname Pinkeveerse brug in Giessenburg getekend

GIESSENBURG • Wout de Jong uit Giessenburg is vanaf donderdag 22 april officieel eigenaar van de Pinkeveerse brug. Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en Johan Quik van gemeente Molenlanden ondertekenden daarvoor de contracten die het officieel maken.

De Jong wordt daarmee voor het symbolische bedrag van 1 euro eigenaar van de Pinkeveerse brug en de paden ernaartoe. Wout de Jong woont naast de brug: “Na al die jaren is de brug nu weer in bezit van onze familie, wat absoluut een bijzonder moment is. Niet alleen voor mijn familie, maar ook voor de inwoners van Giessenburg.”

Ook de beide bestuurders zijn blij met deze oplossing: ”Hiermee is voor alle partijen een goede manier gevonden om dit historisch stukje Giessenburg in ere te herstellen, waar alle bewoners van kunnen genieten.”

Het waterschap vervangt de bestaande brug door een nieuwe brug overeenkomstig het ontwerp en de uitvoering van de bestaande brug. Ook wordt gezorgd voor een goede aansluiting op de bestaande paden ernaartoe. Wout de Jong is hierna verantwoordelijk voor het behoud, onderhoud, de veiligheid en alle andere plichten die horen bij het eigenaarschap. Naar verwachting is eind 2021 de nieuwe brug gerealiseerd.