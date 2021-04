Voorstel 50% betaalbare woningen Vijfheerenlanden krijgt onvoldoende steun

VIJFHEERENLANDEN • PvdA en GroenLinks in Vijfheerenlanden willen dat 50 procent van de te bouwen woningen tot 2035 betaalbaar moet zijn voor met name jongeren en starters. Een voorstel om dit percentage vast te leggen in de strategische visie werd donderdag met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.

Naast PvdA en GroenLinks werd het amendement gesteund door ChristenUnie en VHL Lokaal. Tegen stemden CDA, D66, Lokaal Alert, SGP en VVD.

De Strategische Visie formuleert dat betaalbaarheid van woningen een belangrijke ambitie is. Die ambitie wordt door alle partijen onderschreven. Er wordt in de visie uitgegaan van een percentage van 30 procent sociale huur en koopwoningen in 2035.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Joop van Montfoort is die 30 procent gewoon een voortzetting van het huidige beleid, zoals ook al vastgelegd in de Woonvisie. Daar spreekt volgens hem geen ambitie uit. Hij wil toe naar 30% sociale huurwoningen, 10% sociale koopwoningen en 10 procent lage- en midden huurwoningen. Deze maatregelen zullen volgens de PvdA-fractievoorzitter de doorstroming bevorderen en het sluit bovendien volledig aan bij het provinciaal beleid.