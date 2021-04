Drugsgebruik onder jongeren in Molenlanden komt niet veel voor, maar neemt wel toe

MOLENLANDEN • Het drugsgebruik onder jongeren van 12 tot 15 jaar is volgens de gemeente Molenlanden niet hoog, maar het neemt wel toe.

De fractie van Doe Mee Molenlanden had hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur, omdat zij signalen hadden ontvangen over een toename van het drugsgebruik onder steeds jonge kinderen in Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.

Dit zou dan niet alleen gebeuren op illegale feesten, maar ook in het openbaar op plaatsen waar mensen langskomen of zich begeven. Ouders geven aan bang te zijn dat hun kinderen hierin mee gaan en maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

De gemeente Molenlanden heeft input opgehaald bij het jongerenwerk van Jong Molenlanden en constateert dat het drugsgebruik onder jongeren niet hoog is, maar wel toeneemt. In verhouding met andere gemeenten lijkt het drugsgebruik in Molenlanden nog wel lager. Maar om een goed beeld te krijgen is een nadere analyse nodig. Daarmee is de gemeente nog bezig.

De politie controleert regelmatig de hangplekken in samenwerking met de jongerenwerker. Dit is een uitdaging vanwege de vele kernen die Molenlanden telt en de vele plekken waar jongeren zich begeven.