Nog geen uitzicht op verandering voor oude gemeentehuis in Streefkerk

STREEFKERK • Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een positieve wending gegeven kan worden aan de teloorgang van het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat 31 in Streefkerk.

De fractie van de ChristenUnie (CU) had hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur en hoopt dat het in de toekomst mogelijk wordt om een woonhuis of meerdere appartementen te maken van het pand, dat in Streefkerk gelegen is naast dorpshuis De Vijf Lelies.

Over De Vijf Lelies had de CU diverse vragen gesteld. Zo wilde de partij weten of het mogelijk is dat het label ‘zware horeca’ veranderd zou kunnen naar een lagere categorie, zodat er in het naastgelegen pand meer mogelijk is qua bewoning.

Dat blijkt niet mogelijk te zijn, tenzij De Vijf Lelies wil afzien van zaalverhuur en feesten die zo af en toe plaatsvinden tot in de kleine uurtjes.

Verder meldt het college dat het graag zo snel mogelijk een passende invulling wil geven aan het pand. Dit om de verpaupering en vervuiling van het straatbeeld tegen te gaan. Maar: “Als gemeente zijn wij geen eigenaar van zowel het voormalige gemeentehuis (Kerkstraat 31) als de Vijf Lelies (en hebben ook geen rol in de exploitatie). Dat maakt dat wij ook geen ontwikkeling kunnen afdwingen.”

Er is op dit moment, voor zover bij de gemeente bekend, geen sprake van een actuele ontwikkeling. “Er zijn partijen die zich gemeld hebben bij de eigenaar en met de eigenaar in gesprek zijn (geweest), maar van een concreet initiatief is het nog niet gekomen”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.