Onderzoek in Molenlanden: opvoedondersteuning kan beter aansluiten op behoefte ouders

MOLENLANDEN •Meer dan de helft van de ouders en/of verzorgers in Molenlanden worstelt wel eens of vaak met vragen over opvoeden en opgroeien. Dit blijkt uit een onderzoek wat de gemeente heeft gehouden onder bijna 750 inwoners naar huidige ervaring met en de behoefte aan opvoed- en opgroeiondersteuning.

De meeste vragen worden opgelost met hulp van eigen sociale netwerk, daarna pas met professionals. Opvoeders komen met goede tips: verbeter de (online) zichtbaarheid van het aanbod, laat het aanbod beter aansluiten op de behoefte en experimenteer met laagdrempelige opvoedhulp.

Ouders en/of verzorgers hebben de meeste vragen over sociale vaardigheden, gezonde voeding en hooggevoeligheid. Ruim 40 procent raadpleegt het internet, een boek of flyer voor informatie en hulp. Maar niet iedereen vindt goed de weg. Ruim eenderde van de ouders heeft wel behoefte aan meer zichtbaarheid en aan (online) wegwijs/praktische informatie over het aanbod. En via bestaande plekken waar ouders toch al komen, zoals het basisonderwijs of het consultatiebureau.

Gerichter aanbod

In het onderzoek zijn de ouders heel helder over waar de verbeterpunten liggen in het aanbod. Zo kan de (online) informatievoorziening verbeterd worden. Niet alleen online, maar juist ook via plekken waar ouders toch al komen moet beter informatie beschikbaar zijn. Verder geven de respondenten aan dat bestaande activiteiten beter zouden moeten aansluiten op bijvoorbeeld jonge ouders, alleenstaande ouders en ouders die relatief kort in Molenlanden wonen.

En tot slot kan er meer geëxperimenteerd worden met laagdrempelige opvoedhulp via een facebookpagina, een chatmogelijkheid, een forum, gratis (online) opvoedavonden of opvoedfilmpjes, een groepsapp met andere ouders, of een Molenlands opvoedlijn of -loket.

Worstelen met opvoedvragen

Wethouder Jeugd Lizanne Lanser: “Het onderzoek bevestigt dat veel opvoeders worstelen met opvoedvragen en dat de ondersteuning die we als gemeente, scholen, kinderopvang- en zorgorganisaties nu bieden nog beter, gerichter en laagdrempeliger kan. Ik ben ook blij dat uit het onderzoek komt dat een kwart van de ouders een andere ouder wil helpen, zodat hulp ook uit het sociale netwerk kan komen. Zo bieden we met elkaar de beste hulp. Ik wil alle ouders en verzorgers bedanken die hebben meegewerkt aan het onderzoek om het aanbod verder te ontwikkelen en verbeteren.”

Meepraten

Het rapport en samenvatting van de resultaten is te lezen op www.molenlanden.nl/onderzoek. De komende tijd praat de gemeente verder met verschillende partners over de uitkomsten van dit onderzoek. Wie wil meepraten, kan zich opgeven bij Anouk Groenen via anouk.groenen@jouwgemeente.nl.