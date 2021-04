TipTop Tuin Werken in de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • SamenDoen en Vianenvoorelkaar willen zoveel mogelijk inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden mobiliseren om tuinen op te knappen van mensen die dit zelf niet zo makkelijk kunnen.

Zoals ouderen, mensen met een beperking, (chronische) ziekte of andere hindernis om hun tuin zelf aan te kunnen pakken. De beide organisaties roepen op om in de eigen omgeving te kijken naar wie wel wat tuinhulp zou kunnen gebruiken.

Ook kan men kijken op www.vianenvoorelkaar.nl voor tuinhulpvragen ook kan je hier je vraag plaatsen. De TipTop Tuinen Weken lopen tot 9 mei.



Heggen snoeien of grasmaaien

“Elk jaar komen er in de lente erg veel vragen over het opknappen van tuinen. Vooral heggen snoeien, grasmaaien en lente klaar maken van de tuin zijn favoriet. Daarom is er dit jaar voor gekozen om extra aandacht aan deze hulpvragen te besteden en zoveel mogelijk mensen op te roepen om te helpen”, aldus Simone Visser, coördinator Vianenvoorelkaar.



De TipTop Tuinen Weken zorgt voor coronaproof vrijwilligerswerk, aangezien in de buitenlucht plaatsvindt en gemakkelijk op 1,5 meter gedaan kan worden. Samen wordt afgesproken hoe de tuinhulp ingevuld kan worden.

Van één uurtje grasmaaien tot twee dagen de hele tuin opnieuw inrichten: alle inzet wordt ontzettend gewaardeerd.



Helpen om een tuin op te knappen of kan de tuin wel een opknapbeurt gebruiken? Kijk op wwww.vianenvoorelkaar.nl/tiptoptuinenweken of www.samendoen.expert voor meer informatie.