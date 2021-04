Cliëntenraad Avres zoekt leden

REGIO • De Cliëntenraad van Avres is op zoek naar nieuwe leden. De Cliëntenraad is onafhankelijk en vertegenwoordigt mensen die een beroep doen op de dienstverlening van Avres. Deze dienstverlening is er voor mensen in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden met een laag inkomen en/of financiële problemen.

Een bijstandsuitkering, een regeling voor mensen met een laag inkomen of hulp bij het oplossen van schulden. Degene die deze dienstverlening nodig heeft, ervaart dat op een heel andere manier dan de degene die de dienstverlening biedt.

“Dat maakt het werk van de Cliëntenraad Avres waardevol. Wij zijn de stem van de mensen die een beroep doen op Avres voor ondersteuning en we komen op voor de belangen van de minima.”, vertelt Paul Wols, voorzitter van de Cliëntenraad Avres.

“Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden uit de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, die ons komen versterken. Daarmee worden we een nog betere afspiegeling van de mensen die we vertegenwoordigen, zodat we ons werk beter kunnen uitvoeren.” Voor Vijfheerenlanden zijn op dit moment geen vacatures; inwoners van die gemeente zijn op dit moment voldoende vertegenwoordigd.

Drie uur

De Cliëntenraad zoekt mensen die minimaal een uur of drie per week vrij kunnen maken hiervoor. “We vergaderen ongeveer één keer per maand met zijn allen. En gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar met de directeur van Avres. Tussendoor hebben we contact via e-mail of de telefoon. Dagelijks je e-mail checken en beleidsstukken lezen hoort erbij. Interesse in wat er speelt in het nieuws met betrekking tot de Participatiewet spreekt voor zich. Daarnaast heeft het de voorkeur dat je zelf ervaring hebt met de diensten van Avres; dat maakt immers dat je weet waarover je het hebt.”

Tenslotte voegt Wols nog toe: “We zouden heel blij zijn wanneer ook jonge mensen solliciteren, zodat we de jongere klanten van Avres nog beter kunnen vertegenwoordigen. Ook missen we nog een oudere met alleen AOW en misschien een klein pensioentje. En iemand die weliswaar geen uitkering heeft, maar qua inkomen wel een beroep kan doen op de extra regelingen die Avres biedt.”

Adviezen en vragen

De Cliëntenraad geeft Avres gevraagd en ongevraagd advies en stelt vragen. Wols noemt een voorbeeld: “Een tijdje terug was het in het landelijk nieuws: een vrouw moest een bedrag terugbetalen aan haar gemeente, omdat ze regelmatig boodschappen had gekregen van een familielid. Dan stellen wij Avres vragen over hoe dat in onze gemeenten geregeld is. Vervolgens onderzoeken we hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Daarna schreven wij hierover een ongevraagd advies.”

“Avres vraagt de Cliëntenraad regelmatig om mee te lezen in beleidsstukken en advies te geven. Laatst nog, toen Avres een voorstel schreef over hoe om te gaan met de TONK. Die regeling voor hulp in de coronacrisis is bedacht in Den Haag, maar gemeenten hebben de vrijheid daar zelf bepaalde regels en voorwaarden aan te verbinden. Daar hadden wij zeker ook wat ideeën over. En bijna al onze voorstellen zijn aangenomen, zodat er ruime beleidsregels tot stand zijn gekomen. Dit in tegenstelling tot andere gemeenten, waar het minder ruim is geregeld”.

Waardevol

Paul Wols is zelf sinds september vorig jaar lid van de Cliëntenraad. Hij is enthousiast over dit vrijwilligerswerk en ervaart het als heel waardevol. “Je kunt echt iets betekenen voor mensen. Dat vind ik mooi. Daarnaast is het ook nog eens leerzaam. “

Voor meer informatie of aanmelding: www.clientenraadavres.nl of stuur een email naar info@clientenraadavres.nl.