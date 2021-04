Wethouder Slob van Molenlanden over corona-versoepelingen: ‘Waakzaamheid blijft geboden’

MOLENLANDEN • In een e-mail aan ondernemers in Molenlanden roept wethouder Teunis-Jacob Slob van onder meer economische zaken op om waakzaam te blijven, wanneer volgende week corona-versoepelingen doorgevoerd worden. Want de besmettingscijfers zijn hoog in deze regio.

Afgelopen dinsdag kondigde demissionair premier Rutte aan dat er per 28 april een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. “Uiteraard geeft dit aan ondernemers en inwoners weer wat meer ruimte en mogelijkheden”, schrijft wethouder Slob. “Maar tegelijkertijd is dit voor u en voor mij een dubbele boodschap. Want de activiteiten die worden toegestaan zijn voor veel ondernemers in de horeca en detailhandel nog niet voldoende om weer winstgevend te zijn. En de besmettingscijfers in onze regio behoren al enige tijd tot de hoogste in Nederland. Waakzaamheid blijft dus geboden.”

“De ‘balanceeract’ waar Rutte over sprak in de persconferentie herken ik zelf ook”, vervolgt Teunis-Jacob Slob. “We gunnen het inwoners in Molenlanden om elkaar weer meer te ontmoeten en we gunnen het de ondernemers om datgene te doen waar ze goed in zijn. Klanten gastvrij ontvangen en een prettige tijd of ervaring geven. Maar vanuit het RIVM en de zorg klinkt nog steeds de dringende oproep om de lockdown in stand te houden vanwege de druk op de ziekenhuizen.”

Daarom doet wethouder Slob nogmaals de oproep aan iedereen om zich te houden aan de basisafspraken van handen wassen, afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken.