CDA Molenlanden wil zwemvaardigheid kinderen bevorderen

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden wil de zwemvaardigheid van kinderen bevorderen en heeft daarover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Door de lockdown is er een achterstand opgelopen in het aantal kinderen dat zwemles heeft gehad. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft becijferd op 16 maart 2021 dat er 250.000 kinderen in Nederland op zwemles wachten.

“De zwemlessen zijn weer hervat maar zo’n bericht onderstreept nog maar eens hoe belangrijk het in een waterrijk gebied, dat Molenlanden is, is dat kinderen beschikken over voldoende zwemvaardigheid”, aldus Jan Arie Koorevaar en Dagmar van den Herik van CDA Molenlanden.

CDA Molenlanden verwijst hierbij naar het Sportakkoord Molenlanden, waarin staat dat zwemonderwijs onderzocht zou moeten worden om de motoriek en de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen.

CDA Molenlanden wil weten of er achterstanden zijn in het zwemonderwijs in Molenlanden, als gevolg van de corona-pandemie. Ook wil de partij weten wat er gedaan wordt met de ambitie van het Sportakkoord voor zwemonderwijs en hoe groot de behoefte is aan zwemles in de verschillende kernen van Molenlanden.